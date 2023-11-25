5 Пушкиных, дочь Бабы Яги, платья русалки: что ждёт псковичей на выставке «Сказки и легенды земли Псковской»

19:56, 25 ноября 2023, ПАИ

В Пскове открылась первая областная выставка-конкурс «Сказки и легенды земли Псковской». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

В экспозиции представлены персонажи народных сказок, панно с ручной росписью, волшебный глиняный домик с жильцами, дочка Бабы Яги, платья русалки и лоскутные одеяла из Псковской сказки.

«Все персонажи находятся под чутким присмотром Александров Сергеевичей Пушкиных, которых на выставке целых пять», – сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

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