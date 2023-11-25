Концерт «Разрешите вас поздравить, дорогие мамы!» состоялся в Пушкинских Горах

21:56, 25 ноября 2023, ПАИ

Концерт «Разрешите вас поздравить, дорогие мамы!» cостоялся в Пушкинских Горах сегодня, 25 ноября. Мероприятие посвящено предстоящему Дню матери. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

«Концертный зал в этот день по доброй традиции был заполнен мамами и папами, бабушками и дедушками – столько гостей, что яблоку некуда было упасть. И неудивительно, ведь на сцене выступали настоящие пушкиногорские звёздочки – детские коллективы как с групповыми, так и с сольными номерами. Со сцены звучали стихи в исполнении Варвары Матвеевой и Алины Парфёновой. Звучали добрые слова и пожелания мамам и бабушкам», – пишет газета.

Поздравила мам и глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«Согласитесь, друзья, что мы мало говорим слов благодарности и любви нашим матерям. И сегодня как раз такой день, когда мы все можем выразить им искреннюю признательность и благодарность за нас, за наши жизни, за ту великую заботу, которую они проявляют к нам, своим детям. Я хочу пожелать всем матерям долгих здоровых лет жизни, материнского спокойствия и душевной сердечной радости от нас, ваших детей. Спасибо вам, дорогие матери! Позволяйте нам как можно дольше оставаться детьми! С праздником!», – сказала глава муниципалитета.

Хореографические коллективы представили вниманию зрителей танцевальные номера в разных стилях. На сцене выступили коллективы: «Аврора», «Карамельки», «Разноцвет» (руководитель Ксения Иванова), «Смаил» (руководитель Дарья Егорова) и дуэт Валерии Цупруновой и Ксении Ивановой коллектива «Надежда» (руководитель Анна Гринчишина) и многие другие.

Кроме того, состоялся показ дефиле «Экомода» от юных модельеров Пушкиногорья.