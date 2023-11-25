Правительство региона продолжает оказывать поддержку соединениям Псковского территориального гарнизона

21:14, 25 ноября 2023, ПАИ

Правительство региона продолжает оказывать адресную поддержку соединениям Псковского территориального гарнизона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В силу целого ряда понятных причин не обо всём можно рассказывать. Но, когда приходит такая обратная связь, хочется её вам показать, чтобы вы знали, как высоко подобная помощь ценится военнослужащими», – написал он.

Он также напомнил, что помочь бойцам можно, зайдя на официальную страницу Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области: https://vk.com/dobro_60.