Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правительство региона продолжает оказывать поддержку соединениям Псковского территориального гарнизона

Правительство региона продолжает оказывать адресную поддержку соединениям Псковского территориального гарнизона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В силу целого ряда понятных причин не обо всём можно рассказывать. Но, когда приходит такая обратная связь, хочется её вам показать, чтобы вы знали, как высоко подобная помощь ценится военнослужащими», – написал он.

Он также напомнил, что помочь бойцам можно, зайдя на официальную страницу Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области: https://vk.com/dobro_60. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 ноября 2023

В Псковской области простились ещё с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
25 ноября 2023

Выступления Shaman, Майданова и Дубцовой показали на фасаде ПсковГУ
25 ноября 2023

Экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее» открылись на выставке «Россия»
25 ноября 2023

На фестивале «Семейная команда» в Порхове определили победителей 
25 ноября 2023

Цифровой концерт фестиваля «Родина – герой» начался на фасаде в центре Пскова
25 ноября 2023

Мороз и гололедицу прогнозируют в Псковской области 26 ноября
25 ноября 2023

Какие изменения нужно учесть работодателям из-за повышения МРОТ, рассказал юрист
25 ноября 2023

120-летие отпраздновала Писковская школа

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...