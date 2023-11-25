В Псковской области простились ещё с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

21:24, 25 ноября 2023, ПАИ

С тремя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова



Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова



Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова





При исполнении воинского долга погибли ефрейтор Сергей Щёголев, рядовой Дмитрий Громов, рядовой Игорь Краморенко.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую поддержку. Вечная память и вечная слава», – написал Михаил Ведерников.