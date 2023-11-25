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Общество

В Псковской области простились ещё с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

С тремя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Фотографии из телеграм-канала Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли ефрейтор Сергей Щёголев, рядовой Дмитрий Громов, рядовой Игорь Краморенко.  

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую поддержку. Вечная память и вечная слава», – написал Михаил Ведерников. 

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