Юные великолучане стали победителями Всероссийского литературно-патриотического конкурса

21:46, 25 ноября 2023, ПАИ

Воспитанники студии поэтического творчества «Чернильница» (руководитель – Оксана Рахманова) стали победителями Всероссийского литературно-патриотического конкурса «О России с любовью». Об этом пишет Luki-News со ссылкой на Детскую музыкальную школу имени М. П. Мусоргского.

С 22 августа по 10 ноября во всех регионах России детьми и их наставниками создавались авторские книги, которые были предоставлены на суд жюри. Конкурс проводился при поддержке и организации АНО Центр культурных инициатив «Ликей» и ВШЛ в Москве.

На конкурс поступило 64 книги по 8 номинациям и по 2 направлениям: «Лучшая индивидуальная книга» и «Лучшая коллективная книга».

В номинации «Край ты мой любимый, край ты мой родной», в направлении «Лучшая коллективная книга», в возрастной категории «Подростки» победила студия поэтического творчества «Чернильница» МБУ ДО «ДМШ № 1 имени М. П. Мусоргского» с поэтическим сборником «Природа – это луч для вдохновения!».

Среди победителей оказались Дарина Борисова, Даниил Быстрицкий, Анастасия Егорова, Богдан Васильев, Вероника Егорова, Анна Иванова и Татьяна Байкова. Их наставником выступила Оксана Рахманова.

Отметим, что каждый юный поэт получил сертификат писателя, подтверждающий авторство, руководитель благодарность за подготовку победителей, а поэтический сборник «Природа – это луч для вдохновения!» сертификат о включении книги в реестр «Всероссийской школьной летописи» и передачу электронных экземпляров на вечное хранение в Российскую книжную палату/Национальную электронную библиотеку; библиотеку учебного заведения.