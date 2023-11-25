Муниципальный этап «Семейных команд» от «Движения Первых» состоялся в Пыталово

22:04, 25 ноября 2023, ПАИ

Муниципальный этап «Семейных команд» от «Движения Первых» прошёл в Детском парке в Пыталово сегодня, 25 ноября. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».



Фото: Светлана Авотень



Фото: Светлана Авотень



Фото: Светлана Авотень



Фото: Светлана Авотень



Фото: Светлана Авотень









Участие приняли четыре команды. Взрослые и дети научились играть в городки, кольцеброс, познакомились с очень увлекательной игрой «Регион добра», а также поиграли в деревянные настольные игры.

«Все получили массу положительных эмоций, впечатлений, а главное, с пользой провели время со своей семьёй», – пишет газета.

Победителем муниципального этапа стала Марина Кулакова со своей бабушкой Раисой Борисовной Барковской, именно они 3 декабря примут участие в региональном этапе в городе Пскове.

Помогли в проведении мероприятия волонтёры.