Муниципальный этап «Семейных команд» от «Движения Первых» состоялся в Пыталово
Муниципальный этап «Семейных команд» от «Движения Первых» прошёл в Детском парке в Пыталово сегодня, 25 ноября. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».
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Фото: Светлана Авотень
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Фото: Светлана Авотень
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Фото: Светлана Авотень
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Фото: Светлана Авотень
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Фото: Светлана Авотень
Участие приняли четыре команды. Взрослые и дети научились играть в городки, кольцеброс, познакомились с очень увлекательной игрой «Регион добра», а также поиграли в деревянные настольные игры.
«Все получили массу положительных эмоций, впечатлений, а главное, с пользой провели время со своей семьёй», – пишет газета.
Победителем муниципального этапа стала Марина Кулакова со своей бабушкой Раисой Борисовной Барковской, именно они 3 декабря примут участие в региональном этапе в городе Пскове.
Помогли в проведении мероприятия волонтёры.
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