Маткапитал проиндексируют в следующем году в России

22:17, 25 ноября 2023, ПАИ

Маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2024 года на 7,5 %. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Соцфонд России (СФР).

Ещё неиспользованный маткапитал на первого ребенка вырастет на 44 тысячи рублей, на второго – на 58 тысяч.

Кроме того, индексацию на 7,5 % также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации, отметили в Соцфонде.

«Родители, сохранившие часть средств капитала, также вправе рассчитывать на индексацию через два месяца. Если после всех распоряжений на сертификате осталось, например, 375 тыс. рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5 %. В результате семья сможет распорядиться капиталом в размере 403 тыс. рублей», – отмечается в сообщении.