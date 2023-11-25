Google предупредил об удалении неактивных аккаунтов

23:02, 25 ноября 2023, ПАИ

Компания Google с начала декабря начнёт удалять аккаунты пользователей, если они были неактивны в течение двух лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию.

«Начиная с конца этого года, если учётная запись Google не использовалась и не была авторизована в течение как минимум двух лет, то мы можем удалить учётную запись и её содержимое, включая контент в Google Workspace (Gmail, Документы, Диск, Meet, Календарь) и Google Фото», – говорится в обновлённой политике учётных записей.

Такие меры предприняты для освобождения пространства для хранения информации, а также в целях борьбы с мошенниками. В неиспользуемых аккаунтах двухэтапная аутентификация используется в десять раз реже, чем в активных.