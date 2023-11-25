Список с иконы архимандрита Алипия передадут в храм Косово

23:49, 25 ноября 2023, ПАИ

Список с иконы архимандрита Алипия Ольга Любимова передала для храма Косово. Об этом пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на телеграм-канал «Русский дом в Белграде».

Копию с иконы, перед которой молился наместник Свято-Успенского Псково-Печёрского монастыря архимандрит Алипий, будет храниться в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Ораховце (Косово).

Образ представляет собой оплечное изображение Господа Иисуса Христа.

Такой подарок был передан от митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Министр культуры РФ Ольга Любимова, в свою очередь, передала его вокалистке из Косово Павлине Радованович для последующей передачи в храм.