Кинолог предупредил об опасностях для собак в заснеженную погоду

09:58, 26 ноября 2023, ПАИ

Заснеженная погода может обернуться травмой или другими негативными последствиями для собак при легкомысленном отношении хозяина, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

«Зимой стоит быть особо внимательным на прогулке по заснеженным улицам. Под снегом могут прятаться опасные острые предметы, о которые легко может пораниться пёс. Кроме того, питомец может попробовать снег на зуб, что чревато отравлением из-за реагентов. Поэтому лучше всего не позволять собаке бездумно нырять в снег и следить за её поведением на прогулке», – объяснил Владимир Голубев.

Важно избегать незнакомых заснеженных мест при прогулке с питомцем, ведь под сугробами могут скрываться битые стёкла, острые металлические банки, строительная арматура и ямы, все то, что может травмировать питомца, отметил он.

У питомца на морозе снижена чувствительность лап, из-за чего собака не сразу может понять, что наступила на что-то и, как следствие, она может травмировать подушечки ещё больше, подчеркнул Владимир Голубев.

Также важно следить за тем, чтобы собака случайно не попробовала снег, ведь он может содержать в себе вредные вещества: антифриз, остатки масел и растворителей, реагенты, которыми питомец может отравиться. Помимо этого, все эти вещества негативно воздействуют на кожу и слизистые, в результате у питомца может возникнуть раздражение и аллергия, заметил кинолог.

«Из-за долгих игр в снегу на шерсть питомца может налипнуть снег, если вы, например, ненадолго зайдёте в магазин, а потом снова вернётесь на улицу, питомец с мокрой шерстью может легко переохладиться. Дрожь и озноб – первые важные сигналы для собаковода. Если их пропустить и вовремя не вернуться домой, это может привести к проблемам со здоровьем любимца», – заключил Владимир Голубев.