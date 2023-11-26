В Пскове продолжается розыск пропавшего четыре месяца назад мужчины

10:25, 26 ноября 2023, ПАИ

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается без вести пропавший 45-летний Андрей Петров. Мужчина проживает в областном центре на улице 2-й Посёлочной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 27 июля его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз его видели в микрорайоне Завеличье у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской города Пскова.

Приметы: на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Был одет в серую кепку, очки с оправой чёрного цвета, зелёную футболку с вырезом на груди, куртку тёмно-зелёного цвета в полоску с капюшоном, штаны тканевые чёрного цвета, тапки резиновые тёмно-синие.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову) или в дежурную часть – 59-63-22.