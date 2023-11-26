«Пельменная пора» начинается с 26 ноября

11:08, 26 ноября 2023, ПАИ

Праздник Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, жившего в IV–V веках и почитаемого в качестве одного из трёх вселенских святителей и учителей (наравне со святыми Василием Великим и Григорием Богословом) отмечает церковь 26 ноября, сообщает calend.ru.

Иоанн родился в Антиохии в семье чиновника и получил прекрасное образование. Юноша рано начал изучать Священное Писание и вскоре принял христианство, а затем и иночество. Молодого человека сочли достойным кандидатом на место епископа, но он уклонился от сана, предпочтя жизнь в пустыне. В это время он написал «Шесть слов о священстве», «Сравнение власти богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни» и другие труды. Вернувшись в Антиохию, Иоанн посвятил несколько лет созданию новых богословских творений: «О провидении», «Книги о девстве», «К молодой вдове».

Вскоре Иоанна рукоположили в пресвитера и доверили ему обязанность нести Слово Божие людям. Он оказался блестящим проповедником и получил от паствы прозвище Златоуст. В течение двадцати лет дважды в неделю, а иногда и ежедневно, Иоанн проповедовал в храме. В это же время он написал толкования многих книг Священного Писания, а также множество бесед, поучений, похвал святых. Став в 397 году патриархом в Константинополе, Иоанн активно занимался духовным совершенствованием священства.

В старину на Руси говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту — вьюги да метели — и даёт им наказ оттепели унять». Морозы становились всё сильнее, всё живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. «На Златоуста всё поле пусто», — замечали люди.

С Иоанна начиналась так называемая «пельменная пора». Хозяйки делали фарш (в качестве начинки использовали мясо, рыбу, грибы), и вся семья готовила любимое блюдо. Пельменей старались налепить побольше — сразу на несколько обедов. Их замораживали прямо во дворе, а позже просто отсчитывали нужное количество и варили.

Также в этот день было принято молиться Иоанну Златоусту о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками.