Михаил Ведерников поздравил псковских женщин с Днём матери

12:26, 26 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил женщин с Днём матери, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

«Дорогие наши мамы и бабушки! От всего сердца поздравляю вас с Днём матери! Этот замечательный праздник – возможность выразить нашим мамам слова благодарности и искренней, трепетной признательности и любви. Вы вкладываете в своих детей веру в собственные силы и способности, помогаете им стать самостоятельными и успешными. Ваши преданность, любовь, мудрость, бесконечное терпение и забота сопровождают детей всю жизнь. Но какими бы взрослыми мы не были, всегда приходим к своим мамам за советом, поддержкой и утешением», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Материнство – это ежедневный подвиг, который совершает женщина, чтобы вырастить и воспитать маленького человека, заметил губернатор.

«Поэтому каждой маме на уровне региона мы стараемся уделить особое внимание и оказать поддержку. За последние годы был принят целый ряд новых программ и мер социальной поддержки, которые позволяют сделать жизнь матерей, особенно молодых и многодетных, более комфортной, благополучной и спокойной», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал всем жительницам Псковской области, которые носят гордое звание матери, самых крепких сил, терпения, добра и счастья.

«Пусть дети всегда радуют вас своими достижениями, заботой и вниманием. Благополучия и тепла вашим семьям!», – заключил Михаил Ведерников.