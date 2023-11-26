Безработная великолучанка фиктивно зарегистрировала двух иностранных граждан

13:56, 26 ноября 2023, ПАИ

В Великолукском районе выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в октябре в одной из деревень на территории Великолукского района местная 44-летняя безработная жительница осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.