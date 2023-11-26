Безработная великолучанка фиктивно зарегистрировала двух иностранных граждан
В Великолукском районе выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в октябре в одной из деревень на территории Великолукского района местная 44-летняя безработная жительница осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 ноября 2023
Обвиняемой в жестоком убийстве своих троих малолетних детей в Великих Луках избрана мера пресечения
24 ноября 2023
Михаил Ведерников – об убийстве трёх детей на юге Псковской области: Сделаем всё, чтобы докопаться до истины