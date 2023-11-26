Пожарные спасли щенка из горящего дома в Пустошке

14:21, 26 ноября 2023, ПАИ

Мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, затопил печь, после чего произошёл хлопок, предварительно из-за пластиковой бутылки в печи отопления. Происшествие произошло в одной из квартир в многоквартирном жилом доме на Южном переулке в Пустошке. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Пострадал мужчина, ему опалило лицо, волосы.

Медпомощь ему оказана на месте. От госпитализации отказался.

Благодаря слаженным и грамотным действиям пожарных возгорание ликвидировано и не допущено распространение огня на соседние квартиры. Спасён щенок, который передан в местный приют.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.