Псковские призывники поздравили мам с Днём матери

14:57, 26 ноября 2023, ПАИ

Призванные из Псковской области военнослужащие специального моторизованного полка и 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии, проходящие службу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, приняли участие в акции Росгвардии «С любовью к маме». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Солдаты написали слова любви и признательности своим матерям на специально подготовленных праздничных бланках с символикой ведомства. Письма с пометкой «С любовью к маме» были отправлены в Псковскую область.

В честь праздника командование воинских частей Северо-Западного округа Росгвардии пригласило мам встретиться с сыновьями и познакомиться с условиями их службы.

Военнослужащие по призыву, проходящие службу в Росгвардии, обеспечивают общественную безопасность и охрану важных государственных объектов.