Себежский 3D-пряник стал лучшим на международном конкурсе

16:24, 26 ноября 2023, ПАИ

Кондитерский Дом «Себежанка» выиграл золото за лучший 3D-пряник «Дворец Посейдона» на международной выставке-конкурсе в Москве, передаёт газета «Призыв».

Международная выставка-конкурс кондитеров-декораторов «Престиж. Царство Посейдона» состоялась в Москве с 23 по 25 ноября.

«Четыре дня в Москве. Сумасшедших и прекрасных. Море позитива, общения, полезной информации. Новые знакомства и встречи со старыми знакомыми и друзьями) И, конечно же, 200 прекрасных работ со всего мира. Невозможно словами описать увиденную красоту!» – отметили сотрудники кондитерского Дома.

Пряник «Дворец Посейдона» получил 98 баллов из 100 возможных и стал лучшим 3D-пряником. Его вес составил 20 килограмм. Высота 72 сантиметра, без учета подставки. Работа полностью съедобна.