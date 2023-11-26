Псковские росгвардейцы поздравили с праздником матерей и вдов погибших героев

17:00, 26 ноября 2023, ПАИ

Псковские росгвардейцы навестили матерей и вдов военнослужащих и сотрудников, погибших при выполнении воинского долга в ходе проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Женщин поздравили с праздником и вручили памятные подарки.

В свою очередь матери и вдовы поблагодарили росгвардейцев за внимание и заботу, за то, что не забывают, навещают и оказывают помощь.

Напомним, День матери празднуется в России сегодня.