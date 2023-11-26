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Общество

Псковские росгвардейцы поздравили с праздником матерей и вдов погибших героев

Псковские росгвардейцы навестили матерей и вдов военнослужащих и сотрудников, погибших при выполнении воинского долга в ходе проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Женщин поздравили с праздником и вручили памятные подарки.

В свою очередь матери и вдовы поблагодарили росгвардейцев за внимание и заботу, за то, что не забывают, навещают и оказывают помощь.

Напомним, День матери празднуется в России сегодня.

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