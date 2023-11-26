Псковские полицейские назвали самое распространённое объяснение причины любого ДТП

17:33, 26 ноября 2023, ПАИ

Самое распространённое объяснение причины любого ДТП – не справился с управлением. Но за этой общей фразой часто прячется банальная усталость водителя, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Переутомлённое состояние водителя неминуемо приводит к тяжелейшим последствиям как для самого водителя и его пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Неуправляемый автомобиль, даже легковой, весом две-три тонны, движущийся со скоростью 50 – 80 километров в час, способен натворить немало бед. А что уж говорить о крупногабаритном транспорте», – отметили сотрудники полиции.

Водителю необходимо всегда помнить, что в результате переутомления у человека ощутимо снижается способность сознательно контролировать свои движения, отметили в пресс-службе. Ощущаются резкий упадок сил, возникает одышка, учащённое сердцебиение. Одно из самых опасных проявлений усталости, с которым может столкнуться водитель, – это зрительный обман. Перед ним на дороге могут «возникать» препятствия, разные предметы и объекты, которых там на самом деле нет.

«Обычно эти галлюцинации чётко проявляются, когда человек активно старается побороть сонливость, наваливающуюся на него с каждой секундой всё сильнее. В результате водитель оказывается в пограничном состоянии, когда совершенно не осознаёт, что уже заснул, и продолжает оставаться в уверенности, что ещё бодрствует», – заметили в ведомстве.

Для того, чтобы напомнить автомобилистам о важности отдыха в преддверии длительной поездки, сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят профилактические лектории с автолюбителями, а также вручают участникам дорожного движения тематические буклеты.