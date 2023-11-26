Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские полицейские назвали самое распространённое объяснение причины любого ДТП

Самое распространённое объяснение причины любого ДТП – не справился с управлением. Но за этой общей фразой часто прячется банальная усталость водителя, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Переутомлённое состояние водителя неминуемо приводит к тяжелейшим последствиям как для самого водителя и его пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Неуправляемый автомобиль, даже легковой, весом две-три тонны, движущийся со скоростью 50 – 80 километров в час, способен натворить немало бед. А что уж говорить о крупногабаритном транспорте», – отметили сотрудники полиции.

Водителю необходимо всегда помнить, что в результате переутомления у человека ощутимо снижается способность сознательно контролировать свои движения, отметили в пресс-службе. Ощущаются резкий упадок сил, возникает одышка, учащённое сердцебиение. Одно из самых опасных проявлений усталости, с которым может столкнуться водитель, – это зрительный обман. Перед ним на дороге могут «возникать» препятствия, разные предметы и объекты, которых там на самом деле нет.

«Обычно эти галлюцинации чётко проявляются, когда человек активно старается побороть сонливость, наваливающуюся на него с каждой секундой всё сильнее. В результате водитель оказывается в пограничном состоянии, когда совершенно не осознаёт, что уже заснул, и продолжает оставаться в уверенности, что ещё бодрствует», – заметили в ведомстве.

Для того, чтобы напомнить автомобилистам о важности отдыха в преддверии длительной поездки, сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят профилактические лектории с автолюбителями, а также вручают участникам дорожного движения тематические буклеты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 ноября 2023

Конкурс новогодних игрушек для городской ёлки стартует в Дно
26 ноября 2023

20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта
26 ноября 2023

Центр «Воин» выпустил первый поток курсантов в Пскове
26 ноября 2023

Себежский 3D-пряник стал лучшим на международном конкурсе
26 ноября 2023

Псковские призывники поздравили мам с Днём матери
26 ноября 2023

Телеведущий и путешественник Андрей Понкратов позвал россиян на Новый год в Псков
26 ноября 2023

Форум «Мама, я блогер» прошел в Пскове
26 ноября 2023

Борис Елкин: Мама умеет найти правильные слова в любой ситуации

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...