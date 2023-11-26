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Общество

Конкурс новогодних игрушек для городской ёлки стартует в Дно

Конкурс новогодних игрушек проводит в Дно городская администрация с 1 по 15 декабря, сообщает районная газета «Дновец».

Конкурс новогодних игрушек для городской ёлки стартует в Дно. Фото: ПАИ

К участию приглашаются дети и их родители. На конкурс представляются новогодние игрушки, созданные своими руками. Их разместят на городской ёлке.

Размер новогодней игрушки должен быть не менее 30х30 сантиметров. Игрушка может быть выполнена из цветного картона, ткани, пластика, природных и других подручных материалов. У поделок также должны быть крепления.

К работе нужно прикрепить информацию об участнике конкурса.

В администрации просят обратить внимание, что на конкурс не принимаются игрушки из спичек, бумаги, битого стекла, с острыми металлическими деталями, продуктами питания, а также меньше 30х30 сантиметров.

Игрушки принимаются до 15 декабря в городской администрации по адресу: Дно, улица Карла Маркса, 16, кабинет №13.

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