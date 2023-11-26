Борис Елкин рассказал об истории фехтования в Псковской области

20:05, 26 ноября 2023, ПАИ

Об истории Федерации фехтования в Псковской области в честь её 50-летия рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По его словам, история фехтования в Пскове берёт начало в 1973 году, когда Сергей Любимов основал на базе завода ТЭСО подростковый клуб «Мушкетёр». Благодаря высоким результатам спортсменов в 1985 году клуб получил статус спортивной школы.

За полувековую историю школа подготовила 15 мастеров спорта СССР и России, 70 кандидатов в мастера спорта и более 50 тренеров, подчеркнул глава города.

«Псковские фехтовальщики не раз становились победителями и призёрами крупнейших соревнований. На Всероссийской летней Спартакиаде 2016 года Вероника Зызина завоевала золото в личном зачёте, а команда юношей получила серебро. В этом году на Всероссийских соревнованиях в Москве Ева Белоцерковская стала «золотой» медалисткой, а Татьяна Петрова – «серебряной». На Всероссийском турнире в Смоленске команда девушек из Пскова заняла второе место, а команда юношей – третье», – рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что сегодня более 150 юных фехтовальщиков занимаются в спортивной школе «Лидер».

«Поздравляю с праздником наших талантливым спортсменов и тренеров! От всего сердца желаю вам вдохновения, бесконечной энергии и новых больших побед!» – подытожил глава Пскова.