Опочанка стала победительницей конкурса национального костюма в Пскове

20:56, 26 ноября 2023, ПАИ

VII конкурс национального костюма прошёл в креативном пространстве «Лофт» в Пскове, обладателем Гран-при стала опочецкая мастерица Марина Родькина, сообщает газета «Красный маяк».



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»

















Коллекцию русской одежды «Воскресный день» Марины Родькиной представил фольклорный коллектив под руководством Юлии Моргуновой «Забава Опочецкая». На сцене продефилировали не только юные участники состава, но и их родители.

Юлия Моргунова получила благодарность от организаторов за активное участие в программе конкурса.

Кроме того, опочане приняли участие в творческих мастер-классах, а в качестве музыкального подарка исполнили частушки в композиции «Летят утки».

На конкурс национального костюма свои работы из разных уголков Псковской области привезли «настоящие мастера своего дела». «Они современные авторские костюмы, сценические, этнографические, а также необыкновенной красоты аксессуары», – подытожили в газете.