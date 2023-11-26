В Финляндии могут закрыть последний КПП на границе с Россией

21:32, 26 ноября 2023, ПАИ

Финляндия может закрыть всю границу с Россией в случае необходимости, приводит «Интерфакс» слова премьер-министра страны Петтери Орпо.

По его словам, Финляндия может полностью закрыть восточную границу и сосредоточить приём прошений о предоставлении убежища в других местах, например, в аэропорту или портах Хельсинки.

Он также отметил, что сейчас в правительственную программу включён проект о пограничных процедурах, поскольку обновлённый в 2022 году закон «хотя уже и действует, но вернуть людей в Россию будет сложно».

Ранее сообщалось, что Финляндия решила оставить только один работающий контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией на самом севере страны и закрыть три других.