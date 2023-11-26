Посвящённый Дню матери концерт прошёл в Стругах Красных

22:28, 26 ноября 2023, ПАИ

Праздничный концерт, посвящённый Дню матери, прошёл в Стругах Красных, сообщает газета «Струги».

У входа всех пришедших встречали волонтёры волонтёрского отряда «Заря», которые поздравляли матерей и вручали им открытки. Сам же зал был украшен рисунками детей.

В начале концерта с тёплыми словами и добрыми пожеланиями к собравшимся обратился замглавы районной администрации Сергей Андреев.

После началась концертная программа. Со стихами, танцами и песнями на сцене выступили воспитанники детских садов, а также группа M&Ms. Затем музыкально-драматическая студия «Театр трёх рам» Стругокрасненской средней школы под руководством Татьяны Одинцовой показала зрителям спектакль «Там, где шиповник рос аленький».

«Зал был полон. И виновницы торжества не жалели ладошек, щедро награждая аплодисментами юных артистов», – заключили в газете.