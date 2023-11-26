Завершается реставрация часов Большой звонницы в Печорах

23:37, 26 ноября 2023, ПАИ

Реставрация часов Большой звонницы завершается в Псково-Печерском монастыре в Печорах, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

В ближайшее время специалисты установят новый механизм часов, изготовленный по заказу реставраторов.

Отмечается, что за более чем столетнее существование часы неоднократно ремонтировались кустарным способом, многие детали были заменены. Чтобы стрелки показывали точное время, их приходилось подводить в ручном режиме. Были перебои и с музыкальным звоном.

Кроме того, металл, из которого изготовлен циферблат, был поражён коррозией. Сейчас его уже восстановили.

Отмечается, что часы приводятся в действие гирей, которая движется в деревянной шахте. Механизм часов соединён с колоколами, и каждые четверть часа мелодично перезванивают малые колокола, а часы отбивает большой колокол.

Возведение звонницы началось в 1523 году на месте старой деревянной. Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее. Собрание колоколов – одно из самых значительных на Северо-Западе России.

Ранее сообщалось, что завершилась реставрация фасадов Большой звонницы.