Ансамбль русской музыки «Псков» выступил в Опочке

23:45, 26 ноября 2023, ПАИ

Ансамбль русской музыки «Псков» выступил в Опочке на праздничном концерте в честь Дня матери, сообщает газета «Красный маяк».

В исполнении музыкантов и солистов ансамбля прозвучали известные композиции из кинофильмов советского прошлого, полюбившиеся многим поколениям: «А снег идёт», «Старый клён», «Что так сердце растревожено», «Отчий дом». Солисты Елена Федина, Александр Либ, Наталья Александрова виртуозно исполнили эти и многие другие песни и романсы, подчеркнули в газете.

В завершении концерта матерей с праздником поздравил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. Он пожелал всем мамам здоровья и любви со стороны своих детей.