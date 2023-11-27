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День морской пехоты отмечается в России

Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 433 от 19 декабря 1995 года в память об указе Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного 27 (16) ноября 1705 года. Об этом сообщает портал calend.ru.

Первыми в 1664 году высаживать десант с кораблей начали англичане. В русской армии специальная команда морской пехоты была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орёл». А после успешной «сдачи экзамена» в противоборстве со шведами Пётр I решился на создание целого полка, взяв за основу морские команды Балтийского флота.

Сначала такие корабельные абордажно-десантные команды морской пехоты подчинялись командирам кораблей. После окончания военных кампаний команды соединялись в свои батальоны и несли караульную службу на своих базах. Но к концу XVIII века в связи с изменением характера войн и вооружения армий морская пехота несколько раз подвергалась реорганизации. Её первоочередной задачей были десантные операции.

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