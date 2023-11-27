Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач объяснила, как избежать последствий переохлаждения

Одной из причин переохлаждения в конце ноября является ношение недостаточно теплой обуви, сообщила врач-терапевт Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

Когда ноги начинают мерзнуть, то сосуды сужаются и это приводит к нарушению микроциркуляции крови, отметила она.

«Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают поднимать голову, что приводит нас к болезни», – сказала Людмила Лапа.

При переохлаждении нужно действовать быстро, заметила врач-терапевт, так как после переохлаждения у человека есть два часа до того момента, как «потечет из носа».

«За это время надо успеть согреться. Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть теплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель. Тогда вы наутро проснетесь здоровым. Если этого не сделать, не согреть как следует ноги, то будет обеспечен больничный на десять дней», – подчеркнула Людмила Лапа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 ноября 2023

О сильном снегопаде предупреждают псковичей 27 ноября
27 ноября 2023

Врач объяснила, как избежать последствий переохлаждения
27 ноября 2023

Движение транспорта ограничат по одной полосе на Троицком мосту в Пскове сегодня
26 ноября 2023

Ансамбль русской музыки «Псков» выступил в Опочке
26 ноября 2023

Завершается реставрация часов Большой звонницы в Печорах
26 ноября 2023

Небольшой снег ожидается на Северо-Западе на следующей неделе
26 ноября 2023

Посвящённый Дню матери концерт прошёл в Стругах Красных
26 ноября 2023

Выставка картин псковских студентов прошла в Опочке

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...