Врач объяснила, как избежать последствий переохлаждения

08:33, 27 ноября 2023, ПАИ

Одной из причин переохлаждения в конце ноября является ношение недостаточно теплой обуви, сообщила врач-терапевт Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

Когда ноги начинают мерзнуть, то сосуды сужаются и это приводит к нарушению микроциркуляции крови, отметила она.

«Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают поднимать голову, что приводит нас к болезни», – сказала Людмила Лапа.

При переохлаждении нужно действовать быстро, заметила врач-терапевт, так как после переохлаждения у человека есть два часа до того момента, как «потечет из носа».

«За это время надо успеть согреться. Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть теплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель. Тогда вы наутро проснетесь здоровым. Если этого не сделать, не согреть как следует ноги, то будет обеспечен больничный на десять дней», – подчеркнула Людмила Лапа.