О сильном снегопаде предупреждают псковичей 27 ноября
Сильный снегопад ожидается сегодня, 27 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«Сегодня с периода 17-20 часов, начиная с восточных районов местами по Псковской области ожидается сильный снег», – отметили в управлении.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».
Комментарии: 0 Обсудить >>>