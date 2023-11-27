О сильном снегопаде предупреждают псковичей 27 ноября

08:57, 27 ноября 2023, ПАИ

Сильный снегопад ожидается сегодня, 27 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«Сегодня с периода 17-20 часов, начиная с восточных районов местами по Псковской области ожидается сильный снег», – отметили в управлении.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».