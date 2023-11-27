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Общество

Средний возраст автомобилей в России вырос до 12-15 лет

Средний возраст автомобиля в России достиг 12–15 лет, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По мнению главы компании Gruzdev-Analyze Александра Груздева, средний возраст автомобилей в России достиг 12,4 лет, что почти на полтора года больше, чем в 2022 «Машин на дорогах страны становится меньше, выбытие из активного парка теперь происходит позже», — рассказал он.

В 2022 году число машин в России сократилось на 822 тыс. штук, тогда как в этом — на 395 тыс. Ситуация с состоянием автопарка может быть еще плачевнее — средний возраст автомобиля в РФ в 2023 году достиг почти 15 лет, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

С выводами аналитиков о старении автопарка согласились и в сети СТО Fit Service. В 2023 году средний возраст автомобиля,который приезжает на обслуживание составляет 12,4 года, хотя еще годом ранее — 11,2 года.

«Чем старше машины в парке, тем больше ремонтов осуществляется. Сейчас мы видим, что клиент становится бережливей, стремится продлить жизнь своего авто, поскольку не знает, на что он сможет заменить машину завтра», — рассказала директор сети Татьяна Овчинникова.

В России нормативный срок эксплуатации автомобиля — 10 лет. Но чаще всего производители сами устанавливают норму эксплуатации, например, у Hyundai и Kia она составляет шесть лет. При этом утилизировать машины через такой срок не принято. Поэтому на крупных площадках можно встретить автомобили возрастом 15–20 лет и пробегами на уровне 300-400 тыс. км. 

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