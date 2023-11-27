Музею-заповеднику «Михайловское» подарили старинную ложку

09:35, 27 ноября 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» получил в дар столовую ложку, принадлежавшую Евпраксии Вревской, урождённой Вульф, одной из тригорских барышень – соседок и приятельниц ссыльного поэта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Мемориальную вещь привёз в родовое гнездо своей прабабки наследник рода Александр Вревский. Деятель отечественной науки, профессор, автор ряда монографий Александр Вревский посетил заповедник вместе со своей семьёй – супругой Ольгой и дочерью Натальей.

Главный хранитель музейных предметов Пушкинского заповедника Дарья Плотникова отметила, что теперь в музее хранятся две ложки, некогда принадлежавшие младшей дочери П. А. Осиповой от её первого брака с Н. И. Вульфом. Нынешний подарок семьи Вревских также займёт место в постоянной экспозиции музея.