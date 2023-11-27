11 пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

09:54, 27 ноября 2023, ПАИ

11 пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Жилой дом выгорел изнутри по всей площади на улице Мира в Усвятах. Огонь уничтожил кровлю. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении. Спасли пять хозяйственных построек.

Хозяйственная постройка сгорела в деревне Лаврово Палкинского района. Предварительной причиной возгорания является аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки. Спасли две хозяйственные постройки.

В бесхозном строении огонь повредил стену на улице Зелёной в посёлке Чихачёво Бежаницкого района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Бесхозное строение сгорело в деревне Покровское Островского района. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В жилом доме огонь повредил пол в деревне Решетниково Опочецкого района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Спасли жилой дом.

Сгорела баня в деревне Лопатово Псковского района. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы печного оборудования. Спасли две хозяйственные постройки.

Легковой автомобиль ВАЗ-21110 выгорел изнутри на улице Майской в Пскове. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 12-квартирном двухэтажном жилом доме в трёхкомнатной квартире на первом этаже огонь повредил комнату в переулке Южном в Пустошке. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём владельца квартиры. Квартиру спасли.

Котельная выгорела изнутри в двухэтажном с мансардным этажом жилом доме на улице Угольной в Великих Луках. Второй этаж закопчен, мансардный этаж выгорел изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительного котла.

Баня сгорела в деревне Постоево Псковского района. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В бесхозном строении огонь повредил кровлю в деревне Большая Пожня Новоржевского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.