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Происшествия

Пскович обманул пенсионеров Ленобласти более чем на 5 млн рублей

Житель Псковской области предстанет перед судом за мошенничество, из-за которого пострадали пенсионеры, проживающие в Ленинградской области. Мужчина обвиняется в совершении 22 преступлений, сообщает «ЛенТВ24» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Житель Псковской области предстанет перед судом за мошенничество. Фото: ПАИ

По версии следствия, летом 2022 года мужчина вступил в банду, которая обманывала пенсионеров. Он звонил пенсионерам из Ленинградской области, представлялся сотрудником полиции и сообщал им, что их родственники якобы стали виновниками ДТП. Чтобы избежать ответственности, он предлагал пенсионерам заплатить деньги. Пожилые граждане верили злоумышленнику и отправляли ему крупные суммы.

Только за две недели августа мужчина совершил 22 мошеннических дела, в результате которых пенсионеры переслали ему более пяти миллионов рублей. Отмечается, что большую часть средств мужчина отправил подельникам, а остальные деньги оставлял себе как вознаграждение.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Дело направили в суд.

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