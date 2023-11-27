Пскович обманул пенсионеров Ленобласти более чем на 5 млн рублей

10:47, 27 ноября 2023, ПАИ

Житель Псковской области предстанет перед судом за мошенничество, из-за которого пострадали пенсионеры, проживающие в Ленинградской области. Мужчина обвиняется в совершении 22 преступлений, сообщает «ЛенТВ24» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, летом 2022 года мужчина вступил в банду, которая обманывала пенсионеров. Он звонил пенсионерам из Ленинградской области, представлялся сотрудником полиции и сообщал им, что их родственники якобы стали виновниками ДТП. Чтобы избежать ответственности, он предлагал пенсионерам заплатить деньги. Пожилые граждане верили злоумышленнику и отправляли ему крупные суммы.

Только за две недели августа мужчина совершил 22 мошеннических дела, в результате которых пенсионеры переслали ему более пяти миллионов рублей. Отмечается, что большую часть средств мужчина отправил подельникам, а остальные деньги оставлял себе как вознаграждение.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Дело направили в суд.