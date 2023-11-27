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Спорт

Псковичи стали победителями клубного чемпионата по настольному теннису в Санкт-Петербурге

Спортсмены клуба по настольному теннису Nordman стали победителями открытого клубного чемпионата по настольному теннису, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Псковичи стали победителями клубного чемпионата по настольному теннису в Санкт-Петербурге. Фото с личной страницы Юрий Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Псковичи сумели обыграть соперников из десяти клубов во всех пяти турах. «Таким образом, наша команда стала недосягаемой для соперников и обеспечила себе переход со следующего года в более высокую лигу А», – отметил Юрий Сорокин.

В составе клуба Nordman выступили мастера спорта Вадим Барышников и Илья Вульфсон, а также члены клуба Михаил Марцеха, Степан Бутырко и Михаэль Левин.

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