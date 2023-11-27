Псковичи стали победителями клубного чемпионата по настольному теннису в Санкт-Петербурге

10:40, 27 ноября 2023, ПАИ

Спортсмены клуба по настольному теннису Nordman стали победителями открытого клубного чемпионата по настольному теннису, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Псковичи сумели обыграть соперников из десяти клубов во всех пяти турах. «Таким образом, наша команда стала недосягаемой для соперников и обеспечила себе переход со следующего года в более высокую лигу А», – отметил Юрий Сорокин.

В составе клуба Nordman выступили мастера спорта Вадим Барышников и Илья Вульфсон, а также члены клуба Михаил Марцеха, Степан Бутырко и Михаэль Левин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».