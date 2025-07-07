77 экипажей подали заявки на участие в ралли «900 озёр»

10:30, 07 июля 2025, ПАИ

77 экипажей подали заявки на участие в седьмом этапе Кубка России ралли «900 озёр», которое пройдёт на территории Опочецкого района Псковской области с 9 по 13 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

От Псковской области на старт заявлены пять машин: в зачёте 2000Н будут участвовать великолучане Владислав Супрун и Павел Росляков, в зачёте 1600Н – псковичи Сергей Соболев и Маргарита Гребёнкина, а также пилот Андрей Утцов, представляющий деревню Родину, в зачёте «Наша классика» – псковичи Денис Баулин и Виктория Семёнова, Ольга Стебихова и Алина Затравкина.

Общая дистанция ралли – 228 километров, из которых 80 километров составляют боевые спецучастки. 10 июля состоятся официальные тесты, 11 июля – ознакомление с трассой и открытие парка сервиса. Старт первого спецучастка намечен на 12 июля в 10:00 в Опочецком районе. Экипажи поборются за медали в зачетах «Абсолютный», 4000Н, 2000Н, 1600Н, 1400Н и «Наша классика».

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