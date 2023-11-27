Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису среди ветеранов

11:32, 27 ноября 2023, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису среди ветеранов, который прошёл в Пскове 25 ноября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие теннисисты практически всех районов области. Турнир прошёл в четырёх возрастных категориях для мужчин: от 40 до 49, от 50 до 59, от 60 до 64 и старше 65 лет. Также состоялась абсолютная категория среди женщин.



Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»









В возрастной категории от 40 до 49 лет первое место досталось псковскому спортсмену Алексею Шевцову, серебро взял пскович Виталий Шудегов, бронзовым призёром стал теннисист из Острова Евгений Царенко.

Олег Дмитриев из Пскова стал чемпионом в категории от 50 до 59 лет. Второе место досталось печерянину Сергею Терашкевичу. Замкнул тройку лидеров пскович Константин Краснов.

Спортсмен из Гдова Николай Антонов стал победителем турнира в возрастной категории от 60 до 64 лет. Серебро досталось Василию Богданову из Великих Лук. Третье место занял невельский спортсмен Юрий Кривоносов.

В самой старшей возрастной группе победителем стал Владимир Васильев из Пскова. Серебро досталось Борису Иванову из Гдова. Бронзовую награду забрал Игорь Кущ из Себежа.

Гдовичка Анна Медведева стала чемпионкой Псковской области по настольному теннису среди ветеранов. Псковичка Вера Тысятова заняла второе место. Светлана Воронова из Пскова стала бронзовой призёркой.

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