Двое приезжих незаконно ловили рыбу в Чудском озере

11:40, 27 ноября 2023, ПАИ

Двое приезжих из Санкт-Петербурга и Ленинградской области незаконно ловили рыбу с помощью сетей в Чудском озере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району пресекли незаконный вылов рыбы. У мужчин изъяли лодку, лодочный прицеп, несколько сетей и незаконный улов, который составили плотва, окуни, сиги, ряпушка.

В настоящее время причинённый браконьерами ущерб устанавливается в ходе проводимой рыбохозяйственной экспертизы. По её результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.