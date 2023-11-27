Двое приезжих незаконно ловили рыбу в Чудском озере
Двое приезжих из Санкт-Петербурга и Ленинградской области незаконно ловили рыбу с помощью сетей в Чудском озере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району пресекли незаконный вылов рыбы. У мужчин изъяли лодку, лодочный прицеп, несколько сетей и незаконный улов, который составили плотва, окуни, сиги, ряпушка.
В настоящее время причинённый браконьерами ущерб устанавливается в ходе проводимой рыбохозяйственной экспертизы. По её результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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25 ноября 2023
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