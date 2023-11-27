Студент ПсковГУ стал участником съезда молодых историков в Твери

12:01, 27 ноября 2023, ПАИ

Студент ПсковГУ Павел Холмов представил вуз на второй школе-съезде молодых историков в Твери. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Юноша вместе с командой студентов из Москвы, Донецка и Новгорода работал над творческим мультиплатформенным проектом «Мегапроекты СССР: мечты, воплощение в металле».

Участникам было дано задание объединить свои исторические и журналистские компетенции и разработать стратегию для создания качественного и интересного исторического контента. Павел Холмов взял на себя графическое и мультимедийное оснащение проекта.

«Помимо работы со своей командой, есть время делиться опытом и просто общаться с потрясающими ребятами. Огромное количество талантливых людей из разных частей нашей страны и ближнего зарубежья. Получать в окружении таких ровесников бесценные знания по проектированию, созданию и освещению исторического знания среди населения – лучшая возможность!» – рассказал студент.

Кроме того, в рамках образовательной программы ребята учились работать с аудиторией, придумывать новые форматы и формы продвижения исторического знания в массы.

Павел Холмов считает, что поддержка студенческих проектов – приоритет, в который необходимо включаться каждому заинтересованному в судьбе исторической науки.