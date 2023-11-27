Псковичи стали призёрами турнира по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

12:12, 27 ноября 2023, ПАИ

Псковичи, воспитанники академии Dragon's Den Pskov, стали призёрами турнира по бразильскому джиу-джитсу Ecopolis cup, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе академии в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи боролись за командный кубок вместе со спортсменами из Новгородской области. В общую копилку воспитанники академии Dragon's Den Pskov внесли четыре награды. Серебряные медали завоевали Надежда Лузянина и Варвара Левашова, а бронзовыми призёрами стали Мария Климанова и Анна Андреева.

В результате ребятам покорилось первое общекомандное место.

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