Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу

Подведены итоги Кубка города по волейболу среди мужских команд, который прошёл в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу. Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие девять сборных команд из Великих Лук, Санкт-Петербурга, Себежа и белорусской Миоры.

Первое место досталось великолукской команде «Велмаш». Серебряными призёрами стали великолучане из команды «Титан». Петербургский волейбольный клуб «Бюро» замкнул тройку лидеров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 ноября 2023

Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу
27 ноября 2023

Псковичи стали призёрами турнира по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге
27 ноября 2023

Великолучане стали серебряными призёрами всероссийских соревнований по стрельбе из лука
27 ноября 2023

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису среди ветеранов
27 ноября 2023

Псковичи стали победителями клубного чемпионата по настольному теннису в Санкт-Петербурге
26 ноября 2023

Борис Елкин рассказал об истории фехтования в Псковской области
25 ноября 2023

Муниципальный этап «Семейных команд» от «Движения Первых» состоялся в Пыталово
25 ноября 2023

На фестивале «Семейная команда» в Порхове определили победителей 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...