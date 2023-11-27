Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу
Подведены итоги Кубка города по волейболу среди мужских команд, который прошёл в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях приняли участие девять сборных команд из Великих Лук, Санкт-Петербурга, Себежа и белорусской Миоры.
Первое место досталось великолукской команде «Велмаш». Серебряными призёрами стали великолучане из команды «Титан». Петербургский волейбольный клуб «Бюро» замкнул тройку лидеров.
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