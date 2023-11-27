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Общество

Почти миллион рублей долга по зарплате вернули псковичу после вмешательства приставов

Почти миллион рублей долга по зарплате вернули жителю Пскова после вмешательства приставов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России.

Почти миллион рублей долга по зарплате вернули псковичу после вмешательства приставов. Фото: ПАИ

Деревообрабатывающая компания не выплатила в срок зарплату экс-руководителю организации. Мужчина обратился в суд с иском о взыскании долга в размере около 900 тысяч рублей.

Судебные приставы установили, что у компании в собственности находится транспорт. Они наложили арест на имущество организации на общую сумму более 1,5 млн рублей.

В связи с тем, что торги по продаже арестованного имущества не состоялись, взыскатель принял имущество в счёт погашения задолженности по зарплате.

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