Почти миллион рублей долга по зарплате вернули псковичу после вмешательства приставов

16:25, 27 ноября 2023, ПАИ

Почти миллион рублей долга по зарплате вернули жителю Пскова после вмешательства приставов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России.

Деревообрабатывающая компания не выплатила в срок зарплату экс-руководителю организации. Мужчина обратился в суд с иском о взыскании долга в размере около 900 тысяч рублей.

Судебные приставы установили, что у компании в собственности находится транспорт. Они наложили арест на имущество организации на общую сумму более 1,5 млн рублей.

В связи с тем, что торги по продаже арестованного имущества не состоялись, взыскатель принял имущество в счёт погашения задолженности по зарплате.