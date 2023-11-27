Партии картофельных хлопьев не прошли контроль на границе в Псковской области

13:27, 27 ноября 2023, ПАИ

Две партии картофельных хлопьев из Прибалтики не прошли контроль на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли из Латвии в Московскую область.

Партии хлопьев из продовольственного картофеля не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В протоколах к декларациям отсутствовали сведения о проведении лабораторных испытаний по показателю ГМО.

Ввоз почти 37 тонн хлопьев на территорию России запретили.