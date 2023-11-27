Партии картофельных хлопьев не прошли контроль на границе в Псковской области
Две партии картофельных хлопьев из Прибалтики не прошли контроль на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Груз везли из Латвии в Московскую область.
Партии хлопьев из продовольственного картофеля не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В протоколах к декларациям отсутствовали сведения о проведении лабораторных испытаний по показателю ГМО.
Ввоз почти 37 тонн хлопьев на территорию России запретили.
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