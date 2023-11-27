Жители Псковской области могут получать электронные квитанции на оплату услуг по обращению с ТКО
Электронные квитанции на оплату услуг по обращению с ТКО могут получать жители Псковской области. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Регулярно в адрес регоператора поступают вопросы, связанные с получением квитанций и начислениями за услугу «обращение с ТКО»:
- Сколько мне начислено?
- Не пришла квитанция, что делать?
- Проживаю в другом населённом пункте, как оплатить?
АО «Псковские коммунальные сети» ежемесячно занимается формированием квитанций. По всем вопросам, связанным с начислениями, можно обратиться по телефону (8 8112) 29-18-68. Далее квитанции направляются на «Почту России», откуда их доставляют потребителям.
«Если по какой-либо причине вы не можете получить квитанцию: отсутствует отделение почты в вашем населённом пункте или вы находитесь не по месту получения платёжных документов, филиал ООО «Экопром» предоставляет возможность получения электронной квитанции», – отметили в «Экопроме».
Для оформления электронного платёжного документа необходимо перейти на официальный сайт и заполнить электронную форму заявления.
Реклама. ООО «Экопром».