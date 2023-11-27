Псковских школьников приглашают поучаствовать в олимпиаде по физике

15:21, 27 ноября 2023, ПАИ

ПсковГУ приглашает псковских школьников принять участие в олимпиаде по физике, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

К бесплатному участию в отборочном этапе олимпиады «Наследники Левши» по физике приглашают учеников 7-11 классов Псковской области. Отборочный тур состоится 9 декабря в 11:00 в Пскове (площадь Ленина, 2) и Великих Луках (Новослободская набережная, 24).

Зарегистрироваться можно на сайте.

По всем возникшим вопросам псковичей просят обращаться к куратору олимпиады Елизавете Бариновой по телефону 8 (992) 290-01-60.