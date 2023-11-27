Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Начался приём вопросов для прямой линии с Михаилом Ведерниковым

В Псковской области начал работу кол-центр, который будет собирать вопросы от населения для прямой линии с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Прямая линия с губернатором намечена на 7 декабря. Фото: ПАИ

Звонки принимаются по телефону 8 (800) 222-47-28. Кол-центр работает с 9:00 до 18:00. Также видеообращение можно направить в официальную группу ГТРК «Псков» или на электронную почту gtrkpskov@mail.ru.

Скриншот с трансляции прямой линии главы региона в 2021 году

Сама прямая линия главы региона с жителями запланирована на 7 декабря. Трансляция будет вестись на телеканале «Россия 24», «Радио России – Псков» и Радио «Маяк-Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 ноября 2023

Начался приём вопросов для прямой линии с Михаилом Ведерниковым
25 ноября 2023

Поддельные аккаунты руководителей появились в Псковской области
25 ноября 2023

Михаил Ведерников предупредил о новых типах провокаций против псковичей
24 ноября 2023

Юлия Пожидаева рассказала, на что направят основные средства из бюджета Пскова
24 ноября 2023

Александр Голышев: Россия усилила своё положение в мире
23 ноября 2023

Рабочая группа по СВО стала инициатором дополнительных льгот для добровольцев СВО
23 ноября 2023

Пять вопросов обсудили на правовом комитете депутаты Псковской гордумы
22 ноября 2023

Первая бюджетная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 30 ноября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...