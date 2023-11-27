Начался приём вопросов для прямой линии с Михаилом Ведерниковым

14:27, 27 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области начал работу кол-центр, который будет собирать вопросы от населения для прямой линии с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Звонки принимаются по телефону 8 (800) 222-47-28. Кол-центр работает с 9:00 до 18:00. Также видеообращение можно направить в официальную группу ГТРК «Псков» или на электронную почту gtrkpskov@mail.ru.

Сама прямая линия главы региона с жителями запланирована на 7 декабря. Трансляция будет вестись на телеканале «Россия 24», «Радио России – Псков» и Радио «Маяк-Псков».