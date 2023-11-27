Псковские випы рассказали о своих маскарадных костюмах на Новый год

18:33, 27 ноября 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации вспомнили и рассказали о своих самых ярких и необычных новогодних костюмах детсадовских и школьных времён.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева:

– Мне в этом смысле повезло, у меня мама была рукодельницей. Традиционно мы в саду были снежинками, поэтому сами покупали какое-то белое платье, вместе с мамой расшивали его дождиком, делали звезду. Помню себя и в роли ёлочки и, кажется, даже зайчиком была.

В школе мне тоже повезло. У моего папы родная сестра хорошо шила. Было такое время, что костюмы не всегда можно было купить, а я даже тогда всегда была с нарядом. Нам эти костюмы присылали по почте, так как сестра отца жила в Луге. Одним из нарядов был костюм золотой рыбки – с головным убором, платьем, шароварами. Было сшито так, что выглядело как хвост. А на шляпке – плавники. Было очень красиво. А в 12-13 лет у меня ещё был костюм восточной красавицы – белое платье, тюрбан, белая фата. Он пришёл перед самым Новым годом, и я очень переживала, что пойду просто в платье. Он мне больше всего и запомнился. Какие-то костюмы перешли по наследству младшей сестре.

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова:

– Ни одного праздника, начиная с детского сада, у меня не проходило без нового костюма. Мама все костюмы делала своими руками. Самый запоминающийся костюм – наряд цыганки. Я была в парике, длинной юбке, вся раскрашенная. Это был прекрасный костюм. Класс 6-7-й. Ещё был костюм снежинки и Снежной королевы. У меня было белое платье, мама шила его из тюля. Всё оно было обшито блестящей мишурой, а сверху была красивая большая корона.

Мама у меня была мастерицей, она все силы прикладывала, чтобы я была красивая и нарядная.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов:

– Я на Новый год в школе был мушкетёром. Отец сделал мне шпагу, из бумаги склеил шляпу, у знакомых взяли плащ голубой с крестом. Ну и всё, я пошёл. А на следующий год часть этого костюма стала нарядом пирата. На той школьной фотографии был и ещё один мальчик-мушкетёр.

Председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский:

– У меня в школе было несколько новогодних костюмов. Это был костюм ковбоя, который мама и папа шили для меня вдвоём. Довольно яркий и броский вышел костюм. На следующий год я был богатырём. У мамы было старое пальто типа леопарда, его разрезали и сделали мне плащ. Папа сделал деревянный меч, шлем, кожаные доспехи, на которые нацепил железные пластинки, получилась кольчуга, и поверх этот вот леопардовый плащ. Мне было тогда лет семь-восемь, первый или второй класс. В таком наряде я ходил на ёлку в Пушкинский театр. Тогда я был большим поклонником Ильи Муромца, прочитал все былины про него, поэтому мне и сделали такой костюм. При переездах все эти наряды, конечно, потерялись.

Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова:

– У меня было голубое атласное платье на вырост, которое мама привезла из Москвы. Сначала оно мне было в пол, потом росло вместе со мной. В нём я была снежинкой. Маскарадные костюмы у нас были только в садике и то на уровне дождика. Дождик тоже, помню, голубой пришивали. Все приходили красивые, но к концу утренника весь дождик был оборван.

Моя дочь в детском саду играла Белоснежку. Найти этот костюм было сложно под её размер. Мы заказали через интернет, и всё равно пришлось ушивать. Тогда она ещё и заболела и сипящим голосом рассказывала свой текст. Помнит до сих пор, хотя была маленькая.

Председатель отделения ассоциации «Женщины бизнеса» в Псковской области Ирина Владимирова:

– В первом классе у меня был костюм Мальвины. Это было невероятно! Синий парик, накрахмаленное платье. Я чувствовала себя какой-то принцессой, которая из просто девочки превратилась в Мальвину. Это было очень волшебно! В шестом-седьмом классе я очень хотела стать Снегурочкой на школьной ёлке. Потому что для меня Снегурочка – воплощение красоты и женственности, какого-то идеала. В какой-то момент зашёл преподаватель по творческой активности и меня с урока математики вызывает. Я подумала, это оно – предложение быть Снегурочкой. Я выхожу с глазами, полными слёз от радости, жду этого предложения. И мне говорят: «Ты готова быть на школьной ёлке снеговиком?». Я очень расстроилась, но согласилась. Ёлка прошла, и я поняла, что снеговиком быть круче. У меня была активная роль, а Снегурочка просто была красивая и просто улыбалась.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова:

– У меня есть прекрасное воспоминание из детства, когда я была феей-звездочëтом. Мама мне делала костюм – платье, накидка со звёздами, колпак, скрученный из бумаги и украшенный мишурой, звёздами, блёстками. Мне хотелось его носить не только на Новый год. Дома я его иногда доставала, надевала и крутилась перед зеркалом. Мне было очень приятно, потому что все были снежинками. Они просто красивые девочки, а у меня целая роль: звездочёт, волшебство, наука, что-то особенное.

Руководитель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов:

– Я был зайчиком в детском саду, а потом пиратом в школе. Ещё у меня в детстве был шикарный костюм Буратино. Мама делала красный колпак, папа делал нос из берёзы. Здорово вышло. Потом костюм достался младшему брату.

Ещё у брата был костюм Карлсона, и папа сам сделал ему пропеллер.

Маскарадный костюм меня даже сейчас не отпускает, я уже второй год подряд работаю директором лагеря «Радуга», и у нас там тоже маскарадные костюмы. Детям очень нравится, особенно нравятся костюмы кого-нибудь страшного.

Секретарь Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе Алина Кузьменко:

– Самое яркое воспоминание с карнавальным костюмом – это мой костюм крысы или мыши, я точно не помню. Это было смешно и мило одновременно. Я так хотела надеть его на ёлку в детском саду, но родители подумали и сказали, что лучше всё-таки в платье, а после официального окончания ёлки можно будет его надеть. И вот потом я довольная в своём костюме ходила по детсаду. До сих пор горжусь тем, что он у меня был.

Председатель Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе Александр Андреев:

– У меня был костюм Незнайки. Меня очень вдохновлял этот мультик, его крутили в «Спокойной ночи, малыши» по пять минут. Я был самый жёсткий Незнайка на районе. Шляпа моя походила больше на ядерный гриб – мы этот костюм сами с мамой мастерили, когда мне было лет шесть. И вот я в этой шляпе такой белый, пухлый… Потом оставшееся полугодие выходил из этого образа.

А в сознательном возрасте самый кринжовый костюм – наряд главной героини фильма «Проклятие монахини». Это, наверное, тот костюм, когда мне было самому страшно смотреть на себя в зеркало и ещё страшнее смотреть потом на свои фото. Я понимаю, что это я, но я себя боюсь.