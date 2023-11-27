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Происшествия

МЧС предупредило псковских рыбаков об опасности выхода на лед

Главное управление МЧС России по Псковской области предупредило жителей региона об опасности выхода на неокрепший лед водоемов. 

Рыбаки уже были замечены на неокрепшем льду Псковско-Чудского озера. Фото: ВК

«Даже при толщине льда в 5-10 сантиметров он пока неоднороден и этим опасен. К сожалению, ежегодно нами фиксируются происшествия на льду, как с детьми, так и с рыбаками. Мы убедительно просим жителей: если вы не уверены, не рискуйте и не выходите на лед, это может привести к трагедии», – сообщил корреспонденту ПАИ начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Столбов. 

К сожалению, зачастую на неокрепший лёд спешат выйти дети и рыбаки. При обманчивой безопасности первый лёд таит в себе серьёзную угрозу – это подтверждает ежегодная статистика происшествий, отметил он.

На сегодняшний день на территории 9 муниципальных образований Псковской области распоряжениями администрации установлены запреты выхода и выезда на лед: Псков и Псковский район, Великие Луки, Опочецкий, Гдовский, Островский, Печорский, Новосокольнический и Себежский районы.

В период ледостава сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области и спасателями аварийно-спасательной службы осуществляется мониторинг обстановки на водных объектах.

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