МЧС предупредило псковских рыбаков об опасности выхода на лед

14:35, 27 ноября 2023, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области предупредило жителей региона об опасности выхода на неокрепший лед водоемов.

«Даже при толщине льда в 5-10 сантиметров он пока неоднороден и этим опасен. К сожалению, ежегодно нами фиксируются происшествия на льду, как с детьми, так и с рыбаками. Мы убедительно просим жителей: если вы не уверены, не рискуйте и не выходите на лед, это может привести к трагедии», – сообщил корреспонденту ПАИ начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Столбов.

К сожалению, зачастую на неокрепший лёд спешат выйти дети и рыбаки. При обманчивой безопасности первый лёд таит в себе серьёзную угрозу – это подтверждает ежегодная статистика происшествий, отметил он.

На сегодняшний день на территории 9 муниципальных образований Псковской области распоряжениями администрации установлены запреты выхода и выезда на лед: Псков и Псковский район, Великие Луки, Опочецкий, Гдовский, Островский, Печорский, Новосокольнический и Себежский районы.

В период ледостава сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области и спасателями аварийно-спасательной службы осуществляется мониторинг обстановки на водных объектах.