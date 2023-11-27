Итоги турсезона в Пушкинском заповеднике подводят в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам туристического сезона в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 ноября.
Сколько туристов посетило музей-заповедник, какие места были самыми популярными, как идёт подготовка к 225-летию Пушкина, как пройдёт II Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...», какие программы готовятся на Новый год.
Об этом и многом другом расскажет директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.
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