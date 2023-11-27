Память жертв трагедии в деревне Красуха почтили в Порховском районе

14:48, 27 ноября 2023, ПАИ

У мемориала жителям деревни Красуха, заживо сожжённым фашистскими карателями 27 ноября 1943 года, прошёл траурный митинг. Спустя 80 лет на месте трагедии, унесшей более 280 человеческих жизней, собрались местные жители всех возрастов, официальные лица – от регионального парламента в митинге участвовали спикер Александр Котов, депутаты Пётр Алексеенко и Дмитрий Михайлов, делегации из Ленинградской области и Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Траурный митинг у памятника «Скорбящая псковитянка» открыл глава Порховского района Юрий Семёнов. Говоря о трагических событиях 80-летней давности, руководитель муниципалитета отметил, что до сих пор точно не установлены имена всех мирных жителей, погибших в Красухе от рук фашистов. «283 человека – дети, старики, женщины. Это официально установлено. Погибло значительно больше. До сих пор мы не знаем точное количество жертв по одной простой причине – здесь было много беженцев. Мы русские люди и помним о бесчинствах, которые чинили фашисты на нашей земле в годы войны. Мы должны и обязаны хранить память об этой трагедии, потому что сегодня правнуки и праправнуки тех, кто бил фашистов, борются с современным нацизмом», – обратился к землякам Юрий Семёнов.

Председатель областного Собрания Александр Котов напомнил, что в годы войны в Псковской области было сожжено более пяти тысяч деревень, погибло более 70 тысяч мирных жителей.

«Мы должны помнить о трагических страницах нашей истории всегда. Сегодня кому-то кажется, что нацизм – это что-то невинное, что существует рядом и никому не приносит вреда. Здесь, на этом месте, мы должны сказать, что нацизм – это чудовищно, это зверство, это то, что несёт горе и несчастье людям. Сегодня наши бойцы, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, борются с современным проявлением нацизма, чтобы не допустить повторения этих трагических историй», – провёл параллель между прошлым и настоящим Александр Котов.

Спикер отдельно обратился к школьникам, призвав молодое поколение никогда не забывать о героической и трагической истории своей страны. «Давайте делать так, чтобы мы всегда были готовы отстоять независимость нашей Родины и всегда были достойны тех, кто героически сражался, освобождая нашу землю в годы Великой Отечественной войны, и кто стал невинными жертвами нацизма», – сказал в завершение председатель Собрания.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



















































Местный краевед Лилия Васильева рассказала об истории создания монумента на месте сожжённой деревни: «55 лет назад порховичи решили увековечить память жителей Красухи, и тогда был открыт банковский счёт – в те времена редкое событие – на который жители Порховского района, колхозы и совхозы отчисляли деньги. Поэтому на граните написано: «Трагической и мужественной Красухе от земляков».

На митинге также выступил депутат Сенненского районного Совета депутатов Витебской области Михаил Вилюго. «Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигнута ценой больших жертв и невосполнимых утрат наших народов. В Витебской области есть такая же сожжённая деревня Морозовка, как у нас принято говорить – сестра Хатыни. Всё население от мала до велика фашисты согнали в сарай и подожгли заживо. У таких преступлений нет срока давности, и мы не имеем права забывать это», – сказал представитель соседнего дружественного государства, подчеркнув, что на жителях России и Белоруссии лежит огромная ответственность за сохранение исторической памяти.

О трагической истории своего региона рассказали и гости из Ленинградской области. «Мы приехали к вам, потому что деревня Большое Заречье Волосовского района Ленинградской области и деревня Красуха имеют единую страшную судьбу. Жизнь в этих поселениях закончилась ровно 80 лет назад, когда фашисты сожгли деревни и их жителей – невинных жертв ужасной кровопролитной войны, принёсшей огромные страдания нашей Родине», – обратилась к участникам скорбного митинга представитель администрации Волосовского района Ольга Попова и поблагодарила порховичей за ежегодные визиты в Ленинградскую области на памятные мероприятия о трагедии в Большом Заречье.

Юнармейцы торжественно возложили к «Скорбящей псковитянке» гирлянду славы, участники митинга почтили память погибших минутой молчания и принесли на мемориальный холм цветы. Затем все собравшиеся перешли по аллее Скорби к обелиску, установленному на месте сарая, в котором были сожжены жители деревни. На месте трагедии иерей Константин совершил литию в память о жертвах деревни Красуха.

Напомним, 27 ноября 1943 года отряд немецких карателей вошёл в деревню Красуха. Поджигая дома, всех жителей согнали в колхозное гумно. Перед массовой казнью от жителей Красухи требовали выдать местоположение партизан, но ответа не дождались. Сарай подожгли и стали стрелять в тех, кто пытался выбраться из огня. Заживо сгорели все жители деревни. Мужчин среди них не было, оставались женщины, старики, дети. Сразу после освобождения составлялись акты о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. В таком документе, подготовленном в мае 1944 года, приводится цифра, основанная на колхозных списках, – 270 человек. Позднее были установлены имена ещё 13 человек. В живых остался только один свидетель – жительница деревни Красуха Мария Лукинична Павлова, ставшая прообразам «скорбящей псковитянки», в огне сгорели её дети. Подобная участь постигла 19 окрестных деревень.