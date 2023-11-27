Полтонны старых батареек собрали на экоакции в Молодёжном центре Пскова

14:52, 27 ноября 2023, ПАИ

С 5 по 19 ноября Псковский городской молодёжный центр принял участие в акции по сбору батареек и мелкой электроники «Электросбор-60». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

Усилиями 30 жителей Пскова и восьми организаций Псковской области, среди которых Псковский агротехнический колледж, Центр добровольчества Стругокрасненского района, Середкинская и Гдовская школы, псковская гимназия № 29, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, детский сад и учреждение из Опочки, точка приёма на Максима Горького, 15 собрала 535 килограммов батареек, которые затем отправят на переработку на завод в Ярославле.

Помимо этого, точка сбора работала в экоцентре «Экопрактика». Там собрали 480 кг батареек и 86 кг электроники. Институт переработки вторсырья «Экобаза Псков» собрал 270 кг батареек и 230 кг электротехники, а великолукская средняя общеобразовательная школа № 13 – 124 кг батареек.